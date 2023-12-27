«Как будет играть ЦСКА, вообще неважно». Экс-игрок СКА — про армейское дерби

Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Василий Каменев поделился ожиданиями от армейского дерби, которое состоится сегодня, 27 декабря, на площадке ЦСКА.

«Тренерскому штабу и хоккеистам СКА не надо обращать внимания на игру ЦСКА. Надо показывать свою: агрессивную, грамотную, стабильную. Поменьше удалений, чтобы у соперника не было шанса «реализовать лишнего». Как будет играть ЦСКА, вообще неважно. Когда СКА играет в свой хоккей, не имеет значения, кто его соперник», — сказал Каменев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне команды встречались трижды. Во всех трёх играх победу праздновали подопечные Романа Ротенберга (3:2, 2:1, 6:2). В прошлом розыгрыше плей-офф ЦСКА победил СКА в шести матчах финала Западной конференции (4-2).

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.