«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд, уступив «Амуру» в Хабаровске

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В Хабаровске закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 16-й минуте первого периода Евгений Грачёв с передач Александра Хохлачёва и Ефима Гуркина открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Ян Дрозг с передач Анатолия Никонцева и Кирилла Спиценко удвоил преимущество хабаровского клуба. В середине второго игрового отрезка Дмитрий Соколов с передач Евгения Митякина и Владимира Брюквина размочил счёт во встрече.

На 12-й минуте третьего периода Александр Хохлачёв с передач Кирилла Капустина и Евгения Грачёва сделал счёт 3:1. На 19-й минуте периода Евгений Митякин с передачи Андрея Белозёрова вновь сократил отставание гостей до минимума. Спустя минуту Кирилл Капустин установил окончательный счёт в игре.

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В следующем матче «Амур» сыграет 3 января 2024 года в Череповце с местной «Северсталью». «Нефтехимик» 29 декабря во Владивостоке встретится с местным «Адмиралом».