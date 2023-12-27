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«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд, уступив «Амуру» в Хабаровске

«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд, уступив «Амуру» в Хабаровске
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В Хабаровске закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 16-й минуте первого периода Евгений Грачёв с передач Александра Хохлачёва и Ефима Гуркина открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Ян Дрозг с передач Анатолия Никонцева и Кирилла Спиценко удвоил преимущество хабаровского клуба. В середине второго игрового отрезка Дмитрий Соколов с передач Евгения Митякина и Владимира Брюквина размочил счёт во встрече.

На 12-й минуте третьего периода Александр Хохлачёв с передач Кирилла Капустина и Евгения Грачёва сделал счёт 3:1. На 19-й минуте периода Евгений Митякин с передачи Андрея Белозёрова вновь сократил отставание гостей до минимума. Спустя минуту Кирилл Капустин установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2023, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Грачёв (Хохлачёв, Гуркин) – 15:38 (5x5)     2:0 Дрозг (Никонцев, Спиценко) – 22:03 (5x5)     2:1 Соколов (Митякин, Брюквин) – 30:26 (5x4)     3:1 Хохлачёв (Капустин, Грачёв) – 51:02 (5x5)     3:2 Митякин (Белозёров) – 58:06 (5x5)     4:2 Капустин – 59:05 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Амур» сыграет 3 января 2024 года в Череповце с местной «Северсталью». «Нефтехимик» 29 декабря во Владивостоке встретится с местным «Адмиралом».

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