В низших лигах Канады запретили послематчевые рукопожатия

Руководящий орган хоккея канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор запретил рукопожатия после игры в низших лигах после серии скандальных инцидентов, сообщает ESPN.

Сообщается, что у организаций возникли «проблемы» после игр, которые привели к дисквалификации как игроков, так и тренеров. По данным The Canadian Press, вместо рукопожатий судьи теперь будут уводить команды со льда после игры. Решение было принято в том числе и потому, что поведение тренеров, родителей и игроков в любительском хоккее находится под пристальным вниманием. Власти Новой Шотландии в прошлом месяце обвинили тренера в нападении на судью во время игры с участием девятилетних игроков.

«Это разочаровывает. В спорте есть уважение и дух товарищества. Вы можете выйти и соревноваться с кем-то, но в конце игры вы скажете: «Отличная игра, отличная работа». Уважение проявляется в обоих направлениях. Если бы я тренировал команду и случались подобные вещи, я бы с этим не смирился», — заявил главный тренер молодёжной сборной Канады Алан Летанг.