Тренер «Нефтехимика»: бойцы сражались, никто не щадил себя, но что есть, то есть

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Амура» (2:4), которое стало для нижнекамского клуба вторым за три дня в Хабаровске.

«Такой же рисунок игры, такой же ход, как и в прошлом матче. Такие игры, конечно, многое дают для роста игроков. Нам нужен был результат. Готовились как никогда, все ребята были заряжены на борьбу, но соперник был результативнее в своих атаках. Бойцы сражались, никто не щадил себя, все понимали важность этого матча. Но что есть, то есть», — приводит слова Леонтьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Амур» сыграет 3 января 2024 года в Череповце с местной «Северсталью». «Нефтехимик» 29 декабря во Владивостоке встретится с местным «Адмиралом».

Хабаровский клуб набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.