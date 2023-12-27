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Сборная Словакии одержала вторую победу подряд, обыграв Швейцарию на МЧМ-2024

Сборная Словакии одержала вторую победу подряд, обыграв Швейцарию на МЧМ-2024
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В Гётеборге на стадионе «Фрёлундаборг» состоялся очередной матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024 между сборными Словакии и Швейцарии. Победу в упорном матче одержали словаки со счётом 3:0.

U20 ЧМ-2024 . Группа B
27 декабря 2023, среда. 14:00 МСК
Словакия U20
Окончен
3 : 0
Швейцария U20
1:0 Гонзек (Репчик) – 08:33 (5x5)     2:0 Репчик (Мешар, Штрбак) – 58:19 (en)     3:0 Петровски – 59:12 (en)    

Словаки открыли счёт на девятой минуте матча благодаря голу Самуэля Гонзека, которому ассистировал Петер Репчик. Долгое время команды не могли отличиться. В концовке встречи швейцарцы заменили вратаря шестым полевым игроком в попытке отыграться, но лишь пропустили два гола в пустые ворота от Петера Репчика и Серваца Петровски.

Словаки выиграли оба своих матча на турнире и возглавили группу В. В следующем матче словацкая сборная встретится со сборной Норвегии 29 декабря. Швейцарцы завтра, 28 декабря, сыграют со сборной США.

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