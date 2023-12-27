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«Нефтехимик» переподписал контракт с нападающим Александром Дергачёвым

«Нефтехимик» переподписал контракт с нападающим Александром Дергачёвым
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«Нефтехимик» переподписал контракт с нападающим Александром Дергачёвым, сообщает пресс-служба КХЛ. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Дергачёв пришёл в нижнекамский клуб в прошедшее межсезонье и стал капитаном команды. В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда 44 матча, в которых нападающий забросил 12 шайб и отметился семью результативными передачами с показателем полезности «-13».

В прошлом сезоне Александр Дергачёв сыграл 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. В плей-офф-2023 26-летний форвард провёл 14 встреч, в которых не отметился результативными баллами.

Всего в КХЛ Дергачёв набрал 94 (48+46) очка в 384 матчах.

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