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ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
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Коньков: у ЦСКА нет чемпионской игры, которую мы привыкли видеть

Коньков: у ЦСКА нет чемпионской игры, которую мы привыкли видеть
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков объяснил, почему считает СКА фаворитом в предстоящем армейском дерби с ЦСКА. Матч пройдёт в Москве сегодня, 27 декабря, и начнётся в 19:30 мск.

«На данный момент я отдаю предпочтение СКА. Команда очень ровно выступает и делает выводы из того, что у них не получается. У московских армейцев есть определённые проблемы. У них четыре поражения подряд, нет чемпионской игры, которую мы привыкли видеть от красно-синих. Для ЦСКА то положение, в котором оно находится, – большой вызов. Шансы СКА в сегодняшнем матче смотрятся предпочтительнее», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне команды встречались трижды. Во всех трёх играх победу праздновали подопечные Романа Ротенберга (3:2, 2:1, 6:2). В прошлом розыгрыше плей-офф ЦСКА победил СКА в шести матчах финала Западной конференции (4-2).

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