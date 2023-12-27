Роман Ротенберг сфотографировался с актёрами сериала «Слово пацана»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сделал совместную фотографию с актёрами сериала «Слово пацана» и вспомнил свою молодость, которая оказалась похожей на события, изображаемые в фильме. Сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности.

«Я родился в Ленинграде в 1981 году и рос на примерно таких же улицах, о которых рассказывают в сериале «Слово пацана». Рассказывают честно и без прикрас о том суровом времени и о пацанах, которые жили на тех улицах.

Поверьте, Ленинград конца 80-х почти не отличался от Казани, показанной в сериале. Спасибо его создателям за честный и талантливый рассказ. В любые, даже самые трудные времена можно вести себя как мужчина. Даже на такой улице можно выжить и потом стать настоящим гражданином, патриотом своего государства.

Кстати, именно спорт в те времена был спасением для многих простых мальчишек. Говорю это как сын тренера по дзюдо, который многое сделал для того, чтобы вытащить ребят с улицы, научить их защищать себя, растить пацанов настоящими мужчинами. Сегодня нам гораздо проще растить новое поколение, но спорт вообще и хоккей в особенности очень важны и сегодня.

Вчера звёзды сериала «Слово пацана» пришли на праздник в школу «Красная Машина Юниор» и поздравили всех болельщиков, тренеров и хоккеистов системы СКА с Новым годом! Наше настоящее кино поддерживает наш настоящий спорт! Спасибо, пацаны! Стараемся играть так же искренне, как вы!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Ротенберга

СКА после 43 матчей текущего сезона занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл очередной опрос среди жителей страны. Из него стало известно, что о сериале «Слово пацана» слышали 83% россиян, а посмотрели или только приступили к его просмотру — 18% респондентов.