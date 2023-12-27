Кошелев — о переходе в «Ак Барс»: поработать с Билялетдиновым — большой вызов для меня

Нападающий Семён Кошелев поделился эмоциями от перехода в «Ак Барс». Форвард в результате трёхсторонней сделки между клубами КХЛ прешёл в стан казанцев из магнитогорского «Металлурга».

«Я рад, что после месяца неопределённости переход наконец состоялся. Рад оказаться именно в «Ак Барсе», даже не нужно отдельно говорить, какая это команда, какая у неё история и какие задачи стоят перед ней. Цели самые высокие, а я всегда в карьере привык играть в таких клубах, биться за своих парней, и здесь тоже не может быть по-другому. Хочется показывать свой лучший хоккей и приносить пользу команде. Я знаю многих игроков в составе – с Кириллом Семёновым долго играл в Омске, с Александром Радуловым пересекались в ЦСКА, с Никитой Лямкиным играли ещё по детям в Новокузнецке.

А поработать с Зинэтулой Билялетдиновым – большой вызов для меня тоже, очень жду первых тренировок и матчей. Всё будет зависеть от меня и моей игры», — цитирует Кошелева пресс-служба казанского клуба.

27-летний Кошелев записал на свой счёт 14 (4+10) очков в 34 играх текущего сезона КХЛ.