ЦСКА сыграет в армейском дерби с СКА в ретро-форме 70-х годов

Хоккеисты ЦСКА сыграют в армейском дерби с СКА в ретро-форме 70-х годов. Матч состоится сегодня, 27 декабря, в Москве и начнётся в 19:30 мск. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, в этой форме хоккеисты армейцев будут играть вплоть до 7 января.

«Особенному матчу — особенная форма! Основой для альтернативного комплекта послужила форма ЦСКА образца середины 70-х. Именно в таких свитерах армейцы в 20-й раз в своей истории стали чемпионами страны. В сезоне-1977/1978 на тренерский мостик ЦСКА взошёл Виктор Васильевич Тихонов, и армейцы с отрывом более чем в 10 очков от ближайшего преследователя в 21-й раз стали чемпионами» — говорится в сообщении пресс-службы московских армейцев.

Фото: ХК ЦСКА

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне команды встречались трижды. Во всех трёх играх победу праздновали подопечные Романа Ротенберга (3:2, 2:1, 6:2). В прошлом розыгрыше плей-офф ЦСКА победил СКА в шести матчах финала Западной конференции (4-2).