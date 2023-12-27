В «Ак Барсе» прокомментировали подписание контракта с воспитанником клуба Князевым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил подписание контракта с воспитанником клуба защитником Артемием Князевым. Контракт с игроком обороны рассчитан до конца текущего сезона.

«Князев – молодой, но уже опытный защитник, воспитанник нашей системы, знакомый с требованиями команды. Он здорово катается, хорошо владеет шайбой и готов к быстрому хоккею. Мы рады возвращению Артемия и надеемся на плодотворное сотрудничество. Уверены, что переезд домой и большие цели помогут ему выйти на новый для себя уровень», — цитирует Валиуллина пресс-служба казанского клуба.

В этом сезоне 22-летний защитник провёл 20 матчей за «Манитобу Муз» в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и показателе полезности «-12».