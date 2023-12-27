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ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА — СКА: в воротах хозяев сыграет голкипер, не потерпевший ни одного поражения в КХЛ

ЦСКА — СКА: в воротах хозяев сыграет голкипер, не потерпевший ни одного поражения в КХЛ
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Сегодня, 27 декабря, в Москве состоится матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА в армейском дерби примет СКА. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург

Стали известны составы команд на матч армейского дерби. Примечательно, что в воротах ЦСКа матч начнёт голкипер Дмитрий Гамзин, который к этому моменту не проиграл ни одного матча в КХЛ. Вратарь одержал семь побед в семи матчах, которые он начинал в качестве стартового вратаря московских армейцев.

Фото: ХК ЦСКА

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне команды встречались трижды. Во всех трёх играх победу праздновали подопечные Романа Ротенберга (3:2, 2:1, 6:2). В прошлом розыгрыше плей-офф ЦСКА победил СКА в шести матчах финала Западной конференции (4-2).

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