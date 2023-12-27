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Нападающий Максим Марушев продолжит карьеру в «Сибири» на правах аренды из «Ак Барса»

Нападающий Максим Марушев продолжит карьеру в «Сибири» на правах аренды из «Ак Барса»
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт до конца сезона с нападающим Максимом Марушевым. Как сообщает пресс-служба новосибирцев, форвард будет выступать на правах аренды из «Ак Барса». В «Сибири» нападающий будет играть под номером 93.

Ранее Марушев расторг арендное соглашение с «Трактором», где в текущем сезоне провёл 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

Напомним, 24-летний форвард за свою карьеру в КХЛ в составе «Ак Барса» принял участие в 14 матчах, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021 года Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков. В августе 2023 года хоккеист заключил двухлетний контракт с казанским клубом и сразу же был отправлен в аренду в «Трактор».

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