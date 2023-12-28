Экс-тренер сборной России: Билялетдинов не сможет стабилизировать ситуацию в «Ак Барсе»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что опытнейший главный тренер Зинэтула Билялетдинов не сможет наладить игру «Ак Барса» до конца регулярного чемпионата.

«Получится ли у Билялетдинова стабилизировать ситуацию или его время уже подходит к концу? Насчёт его времени я не знаю, это не мои дела. Но то, что стабилизировать не получится, — это совершенно однозначно. Потому что «Ак Барс» лихорадит давным-давно. Ребята не могут реализовать свой потенциал только потому, что, видимо, у Зинэтулы Билялетдинова другие взгляды — далеко консервативные и далеко не перспективные», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

После 43 матчей текущего сезона «Ак Барс» находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.