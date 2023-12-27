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«Пока что говорить об этом рано». Плющев оценил шансы «Авангарда» на Кубок Гагарина

«Пока что говорить об этом рано». Плющев оценил шансы «Авангарда» на Кубок Гагарина
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы «Авангарда» на Кубок Гагарина после усиления в лице трёх нападающих — Дамира Жафярова, Николая Прохоркина и Томаша Юрчо.

«Авангард» теперь становится главным претендентом на Кубок? Я думаю, что пока что говорить об этом рано. «Авангард» готовится к плей-офф, он выстраивает свою определённую трансферную политику в этом деле. А главный или не главный претендент на кубок… Есть соперники. «Авангард» будет соперничать. Команды будут выяснять свои отношения на площадке, а не в словесных баталиях», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Авангард» после 42 матчей занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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