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Олимпийский чемпион ответил, справится ли Зинэтула Билялетдинов со скандалами в «Ак Барсе»

Олимпийский чемпион ответил, справится ли Зинэтула Билялетдинов со скандалами в «Ак Барсе»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил, справится ли главный тренер Зинэтула Билялетдинов со скандалами в «Ак Барсе».

«Получится ли у Билялетдинова стабилизировать ситуацию в «Ак Барсе»? У него опыт большой, он может сделать это. В прошлом году он всё доказал, стабилизировал ситуацию, команда заиграла. Там опытных игроков-то хватает. Я думаю, что ему хватит опыта», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, ранее нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев подали иски в КХЛ с требованием разорвать их контракты с «Ак Барсом» по причине «спортивной дискриминации». После 43 матчей текущего сезона «Ак Барс» находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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