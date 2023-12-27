«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Егором Рыковым

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина защитником Егором Рыковым. Как сообщает пресс-служба омского клуба, двусторонний контракт с игроком обороны рассчитан до конца сезона-2023/2024.

26-летний защитник сыграл в КХЛ 295 матчей, в которых набрал 58 очков — забросил пять шайб и отдал 53 результативные передачи с показателем полезности «+15». Рыков прошлый сезон провёл во владивостокском «Адмирале». На его счету восемь матчей при показателе полезности «-4». В прошедшее межсезонье игрок обороны подписывал пробный контракт с «Нефтехимиком».

Хоккеист участвовал в двух МЧМ, где выигрывал с молодёжной сборной России бронзу и серебро. В КХЛ Рыков выступал за СКА, ЦСКА, «Сочи», «Адмирал» и череповецкую «Северсталь».