ХК ЦСКА потерпел худшую серию поражений за последние 12 лет в КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА в армейском дерби принимал СКА. Победу в упорном матче одержали петербургские армейцы со счётом 2:0.

Московские армейцы проиграли пятый матч подряд, что является худшим результатом ЦСКА за последние 12 лет выступлений в КХЛ. С 30 ноября по 26 декабря 2011 года армейцы потерпели восемь поражений, что является антирекордом клуба в КХЛ.

Примечательно, что ЦСКА уступил СКА во всех четырёх матчах текущего сезона. Ещё запланировано две встречи между армейскими командами в текущем сезоне. После 44 матчей ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.