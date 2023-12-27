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ХК ЦСКА потерпел худшую серию поражений за последние 12 лет в КХЛ

ХК ЦСКА потерпел худшую серию поражений за последние 12 лет в КХЛ
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА в армейском дерби принимал СКА. Победу в упорном матче одержали петербургские армейцы со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зинченко (Воробьёв, Никишин) – 38:23 (5x5)     0:2 Никишин (Дедунов, Земчёнок) – 58:48 (en)    

Московские армейцы проиграли пятый матч подряд, что является худшим результатом ЦСКА за последние 12 лет выступлений в КХЛ. С 30 ноября по 26 декабря 2011 года армейцы потерпели восемь поражений, что является антирекордом клуба в КХЛ.

Примечательно, что ЦСКА уступил СКА во всех четырёх матчах текущего сезона. Ещё запланировано две встречи между армейскими командами в текущем сезоне. После 44 матчей ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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