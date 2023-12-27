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Армейские снегурочки поддерживали ЦСКА, Ротенберг праздновал победу. Фото матча со СКА

Армейские снегурочки поддерживали ЦСКА, Ротенберг праздновал победу. Фото матча со СКА
ЦСКА — СКА
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27 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Романа Ротенберга.

Хоккеисты ЦСКА впервые с марта 2018 года не смогли забить гол в ворота СКА. 31 марта 2018 года в полуфинале Кубка Гагарина СКА обыграл ЦСКА со счётом 2:0. Если учитывать лишь регулярные чемпионаты, то до сегодняшнего дня последним сухим матчем СКА с ЦСКА значилась встреча 6 октября 2016 года, завершившаяся со счётом 2:0 в пользу петербуржцев. Также московские армейцы проиграли пятый матч подряд, что является худшим результатом ЦСКА за последние 12 лет выступлений в КХЛ.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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