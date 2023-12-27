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Роман Ротенберг прокомментировал свои слова про закрытие чемпионского окна ЦСКА

Роман Ротенберг прокомментировал свои слова про закрытие чемпионского окна ЦСКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал свои слова про закрытие чемпионского окна ЦСКА, сказанные после вылета из Кубка Гагарина от московских армейцев в прошлом сезоне-2022/2023 КХЛ.

«Мои слова о закрытом чемпионском окне ЦСКА? Это было сказано на эмоциях. Каждая игра начинается со счёта 0:0. Это всего одна игра, самая важная – следующая. С ЦСКА ни на секунду нельзя расслабляться. Когда мы работаем единым кулаком, мы побеждаем, тут всё просто.

Были ошибки, разберём их. Всё продолжается и только начинается. Сегодня обе команды показали отличный хоккей. Такой хоккей нам нужен. У ЦСКА отличная команда, здесь только надо пожелать удачи. Мы тоже будем работать над собой и улучшать каждую деталь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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