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Р. Ротенберг: каждый должен отвечать за свои слова, каждый пацан. Это важно для победы

Р. Ротенберг: каждый должен отвечать за свои слова, каждый пацан. Это важно для победы
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что каждый человек должен отвечать за свои слова. Петербургские армейцы обыграли ЦСКА в упорном матче со счётом 2:0.

«Фразу «отвечают за свои слова» мы используем не только из-за сериала «Слово пацана», а потому что это жизнь. Каждый должен отвечать за свои слова. Каждый пацан, каждый человек. Это важно для победы и в спорте, и в жизни. Только честный труд!» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Примечательно, что ЦСКА уступил СКА во всех четырёх матчах текущего сезона. Ещё запланировано две встречи между армейскими командами в текущем сезоне. После 44 матчей ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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