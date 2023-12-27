Р. Ротенберг: каждый должен отвечать за свои слова, каждый пацан. Это важно для победы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что каждый человек должен отвечать за свои слова. Петербургские армейцы обыграли ЦСКА в упорном матче со счётом 2:0.

«Фразу «отвечают за свои слова» мы используем не только из-за сериала «Слово пацана», а потому что это жизнь. Каждый должен отвечать за свои слова. Каждый пацан, каждый человек. Это важно для победы и в спорте, и в жизни. Только честный труд!» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Примечательно, что ЦСКА уступил СКА во всех четырёх матчах текущего сезона. Ещё запланировано две встречи между армейскими командами в текущем сезоне. После 44 матчей ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.