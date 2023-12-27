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Хоккейное агентство Winners: нападающий «Спартака» Илья Талалуев не будет обменян

Хоккейное агентство Winners: нападающий «Спартака» Илья Талалуев не будет обменян
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Нападающий «Спартака» Илья Талалуев не будет обменян. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners. По сообщениям источника, в нападающем были заинтересованы два клуба на Западе и три клуба на Востоке КХЛ.

В нынешнем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард сыграл 29 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности девять очков с показателем полезности «+2».

Всю свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Талалуев выступал за красно-белых. В 235 встречах Илья записал на свой счёт 73 (37+36) результативных балла.

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