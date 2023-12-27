Гендиректор «Торпедо» о контракте с Хабибулиным: ещё один шаг в рамках популяризации клуба

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов оценил подписание контракта с 50-летним голкипером Николаем Хабибулиным, который по совместительству занимает должность тренера вратарей в нижегородском клубе.

«Прежде всего мы рассматриваем этот контракт со спортивной стороны. Помимо этого, это ещё один шаг в рамках популяризации клуба по всей стране и за её пределами. Вы видите, сколько внимания вызвало подписание «Спартаком» контракта с Ильёй Ковальчуком, который играет в основном составе и приносит своей команде пользу на льду. Уверен, что это под силу и Николаю Александровичу.

Мы вынашивали эту идею давно, и вот теперь звёзды, что называется, сошлись. А тренерский штаб под руководством Игоря Ларионова полностью данную историю одобрил. Я могу отметить, что перспектива появления Николая Александровича в воротах — немалая и весьма реалистичная. Сейчас ему нужно немного времени, чтобы обрести некоторый ритм и форму, а дальше — конкуренцию никто не отменял», — цитирует Харламова пресс-служба нижегородского клуба.

Николай — олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю.