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«Лос-Анджелес» вывел Гаврикова из списка травмированных

«Лос-Анджелес» вывел Гаврикова из списка травмированных
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«Лос‑Анджелес Кингз» вывел из списка травмированных защитника Владислава Гаврикова, сообщает официальный сайт клуба.

Россиянин сможет выйти на лёд в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан‑Хосе Шаркс», который пройдёт сегодня, 28 декабря, и начнётся в 6:00 по московскому времени.

Гавриков в последний раз играл в ночь на 11 декабря в гостевой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4), когда получил травму в первом периоде и больше не возвращался на площадку.

Всего россиянин пропустил пять матчей, в которых «Кингз» по два раза одерживали победы и проигрывали в основное время и ещё в одном случае взяли верх по буллитам.

В этом сезоне на счету Гаврикова 25 матчей, в которых он набрал 9 (3+6) очков.

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