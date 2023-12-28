Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» подписало экс-форварда НХЛ

Минское «Динамо» подписало экс-форварда НХЛ
Комментарии

Минское «Динамо» подписало контракт с 32-летним канадским нападающим Таннером Фрицем на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард в этом сезоне выступал за «Бриджпорт Айлендерс» в АХЛ, где в 20 матчах набрал 7 (1+6) очков.

В прошлом сезоне Фриц выступал за «Хартфорд Вулф Пэк» – фарм-клуб «Рейнджерс». Он занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (10+33) очка в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Также на его счету было 10 (1+9) баллов в девяти встречах плей-офф лиги.

Суммарно в АХЛ Фриц записал на свой счёт 233 (71+162) очка в 359 матчах.

В НХЛ хоккеист выступал за «Нью-Йорк Айлендерс» (2017-2019), провел 42 встречи в составе ньюйоркцев, набрав 8 (3+5) очков.

Материалы по теме
«Авангард» подписал трёх форвардов, а «Торпедо» — Хабибулина! Главные сделки дедлайна КХЛ
«Авангард» подписал трёх форвардов, а «Торпедо» — Хабибулина! Главные сделки дедлайна КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android