Минское «Динамо» подписало экс-форварда НХЛ

Минское «Динамо» подписало контракт с 32-летним канадским нападающим Таннером Фрицем на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард в этом сезоне выступал за «Бриджпорт Айлендерс» в АХЛ, где в 20 матчах набрал 7 (1+6) очков.

В прошлом сезоне Фриц выступал за «Хартфорд Вулф Пэк» – фарм-клуб «Рейнджерс». Он занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (10+33) очка в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Также на его счету было 10 (1+9) баллов в девяти встречах плей-офф лиги.

Суммарно в АХЛ Фриц записал на свой счёт 233 (71+162) очка в 359 матчах.

В НХЛ хоккеист выступал за «Нью-Йорк Айлендерс» (2017-2019), провел 42 встречи в составе ньюйоркцев, набрав 8 (3+5) очков.