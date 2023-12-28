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Панарин забил гол и сделал передачу во втором периоде матча с Вашингтоном»

В эти минуты Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче – 3:1 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также на его счету результативная передача.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, забив 19 голов и сделав 27 результативных передач.

На данный момент «Рейнджерс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 47 очков. «Вашингтон», в свою очередь, занимает седьмое место на Востоке, набрав 39 очков.