Кучеров забросил 300-ю шайбу в НХЛ
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В эти минуты в Тампе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».
К этому моменту идёт середина третьего периода, счёт 3:2 в пользу гостей.
Одну из шайб хозяев в этой встрече забросил российский нападающий Никита Кучеров. Этот гол стал 300-м для россиянина за карьеру в сильнейшей лиге мира.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы Кучерова в НХЛ:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего российского форварда, с учётом этой игры, 58 (24+34) очков в 35 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Экблад (Форслинг, Барков) – 04:16 0:2 Райнхарт (Родригес, Барков) – 21:24 1:2 Кучеров (Хедман, Пербикс) – 40:29 1:3 Райнхарт (Барков) – 43:11 (sh) 2:3 Эйссимонт (Хагель, Рэддиш) – 43:31
Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем регулярном чемпионате.
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