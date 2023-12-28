Дубль Малкина помог «Питтсбургу» сокрушить «Айлендерс», Сорокина заменили после 2 периода

В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» крупно проиграл «Питтсбург Пингвинз» (0:7).

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этом матче двумя заброшенными шайбами. Также в составе «Пингвинз» дубль на счету Джейка Гюнцеля. По одной шайбе записали на свой счёт Рикард Ракелль, Радим Зогорна и Валттери Пуустинен.

Отметим, что после второго перерыва хозяева поменяли российского вратаря Илью Сорокина на его соотечественника Семёна Варламова.