Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лада — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» сокрушить «Айлендерс», Сорокина заменили после 2 периода

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» сокрушить «Айлендерс», Сорокина заменили после 2 периода
Комментарии

В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» крупно проиграл «Питтсбург Пингвинз» (0:7).

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этом матче двумя заброшенными шайбами. Также в составе «Пингвинз» дубль на счету Джейка Гюнцеля. По одной шайбе записали на свой счёт Рикард Ракелль, Радим Зогорна и Валттери Пуустинен.

Отметим, что после второго перерыва хозяева поменяли российского вратаря Илью Сорокина на его соотечественника Семёна Варламова.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Гюнцель, Петтерссон) – 26:44     0:2 Гюнцель (Летанг, Петтерссон) – 30:15     0:3 Гюнцель (Ракелль, Летанг) – 30:27     0:4 Малкин (Смит, Летанг) – 32:48     0:5 Малкин (Летанг, Петтерссон) – 36:06     0:6 Зогорна (Пуустинен, Летанг) – 37:13     0:7 Пуустинен (Летанг, Петтерссон) – 49:48    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android