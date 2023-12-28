Чинахов забросил десятую шайбу в сезоне после грубейшей ошибки защитника «Нью-Джерси»

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).

Третью шайбу «жакетов» в этой встрече забросил российский нападающий Егор Чинахов, воспользовавшись грубейшей ошибкой защитника хозяев Йонаса Зигенталера, потерявшего шайбу на синей линии.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола российского форварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем сезоне на счету Чинахова 16 (10+6) очков в 25 матчах.

«Блю Джекетс» проиграли третью игру кряду, имеют 29 очков и идут на 15 строчке Востока. В ближайшей игре 30 декабря «жакеты» примут дома «Торонто Мэйпл Лифс».