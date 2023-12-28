Георгиев попытался разбить клюшку о борт после обидного поражения от «Аризоны»
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В Темпе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» победила «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ). Примечательно, что хозяева выиграли матч, уступая по ходу второго периода со счётом 0:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 18:16 (pp) 0:2 Друен (Колтон, Тэйвз) – 21:04 0:3 О'Коннор (Мэнсон, Байрэм) – 27:56 0:4 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 33:26 (pp) 1:4 Круз (Бьюгстад, Маччелли) – 36:31 2:4 Кесселринг (Дурзи) – 43:48 3:4 Цукер (Дурзи, Кули) – 47:04 4:4 Дурзи (Маччелли, Круз) – 57:53 5:4 Макбэйн (Цукер, Дурзи) – 64:40
К 34-й минуте матча «Колорадо» выигрывали со счётом 4:0, однако пропустили три гола в третьем периоде и позволили «Аризоне» вырвать победу в овертайме. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев пропустил пять шайб после 27 бросков соперника. После победного гола «Аризоны» в овертайме российский вратарь не справился с эмоциями и попытался разбить свою клюшку о борт.
«Колорадо» прервал победную серию из двух игр и в следующем матче встретится на выезде с «Сент-Луис Блюз». Матч пройдёт в ночь на 30 декабря.
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