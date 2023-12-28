Георгиев попытался разбить клюшку о борт после обидного поражения от «Аризоны»

В Темпе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» победила «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ). Примечательно, что хозяева выиграли матч, уступая по ходу второго периода со счётом 0:4.

К 34-й минуте матча «Колорадо» выигрывали со счётом 4:0, однако пропустили три гола в третьем периоде и позволили «Аризоне» вырвать победу в овертайме. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев пропустил пять шайб после 27 бросков соперника. После победного гола «Аризоны» в овертайме российский вратарь не справился с эмоциями и попытался разбить свою клюшку о борт.

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«Колорадо» прервал победную серию из двух игр и в следующем матче встретится на выезде с «Сент-Луис Блюз». Матч пройдёт в ночь на 30 декабря.