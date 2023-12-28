Передача Любушкина помогла «Анахайму» нанести «Вегасу» четвёртое поражение подряд

В Анахайме завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (5:2).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Бретт Лисон, а также Джейми Драйсдейл, Фрэнк Ватрано и Трой Терри.
У «Вегаса» отличились Алек Мартинес и Марк Стоун.
Российский защитник хозяев Илья Любушкин отметился в этой встрече результативной передачей.
«Анахайм» набрал 26 очков и занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «утки» 30 декабря примут дома «Аризону Койотс».
«Голден Найтс» проиграли четвёртый матч подряд, остались с 47 очками и идут вторыми на Западе. В ближайшей игре команда Брюса Кэссиди сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 28 декабря 2023
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