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Передача Любушкина помогла «Анахайму» нанести «Вегасу» четвёртое поражение подряд

Передача Любушкина помогла «Анахайму» нанести «Вегасу» четвёртое поражение подряд
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В Анахайме завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (5:2).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Бретт Лисон, а также Джейми Драйсдейл, Фрэнк Ватрано и Трой Терри.

У «Вегаса» отличились Алек Мартинес и Марк Стоун.

Российский защитник хозяев Илья Любушкин отметился в этой встрече результативной передачей.

«Анахайм» набрал 26 очков и занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «утки» 30 декабря примут дома «Аризону Койотс».

«Голден Найтс» проиграли четвёртый матч подряд, остались с 47 очками и идут вторыми на Западе. В ближайшей игре команда Брюса Кэссиди сыграет дома с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Лисон (Фаулер, Хенрик) – 03:23     2:0 Драйсдейл (Мактавиш, Строум) – 08:23     3:0 Ватрано (Мактавиш, Любушкин) – 11:38     4:0 Терри (Киллорн, Зеграс) – 12:18     4:1 Мартинес (Коттер) – 27:23     4:2 Стоун (Карлссон, Маршессо) – 32:34 (pp)     5:2 Лисон (Мактавиш, Фаулер) – 37:45    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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