«Вашингтон» в третьем периоде матча с «Рейнджерс» играл русской тройкой нападения
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В Нью-Йорке прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Сандин, Протас) – 24:12 1:1 Миллер (Зибанеджад, Панарин) – 27:03 2:1 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 32:06 (pp) 3:1 Шнайдер (Линдгрен, Веси) – 32:48 4:1 Миллер (Крайдер, Уилер) – 46:54 5:1 Лафреньер (Фокс, Миллер) – 51:15
После второго периода при счёте 3:1 в пользу «Рейнджерс» тренерский штаб «Вашингтона» решил изменить изначальные звенья и создать русскую тройку нападения. В неё вошли капитан Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко, который проводил свой четвёртый матч в НХЛ. Нападающие результативными действиями не отметились.
Овечкин и Кузнецов завершили матч с показателями полезности «-1». Мирошниченко по итогам встречи записал в свой пассив показатель полезности «-2».
«Кэпиталз» уступили во второй игре кряду, остались с 39 очками и идут восьмыми на Востоке.
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