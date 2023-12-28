«Вашингтон» в третьем периоде матча с «Рейнджерс» играл русской тройкой нападения

В Нью-Йорке прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

После второго периода при счёте 3:1 в пользу «Рейнджерс» тренерский штаб «Вашингтона» решил изменить изначальные звенья и создать русскую тройку нападения. В неё вошли капитан Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко, который проводил свой четвёртый матч в НХЛ. Нападающие результативными действиями не отметились.

Овечкин и Кузнецов завершили матч с показателями полезности «-1». Мирошниченко по итогам встречи записал в свой пассив показатель полезности «-2».

«Кэпиталз» уступили во второй игре кряду, остались с 39 очками и идут восьмыми на Востоке.