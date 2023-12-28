«Я думаю, они сыграли нормально». Карбери оценил игру русской тройки «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру русской тройки нападения, которую создал тренерский штаб в третьем периоде матча с «Рейнджерс» (1:5). Тройка нападения состояла из Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Ивана Мирошниченко.

«Я думаю, они сыграли нормально. Они создали два или три шанса. У Миро было несколько хороших возможностей. Они пропустили один гол, преследуя соперника, так что сложно оценивать их игру. Но у них было несколько хороших шансов, которые они упустили», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Нападающие результативными действиями не отметились. Овечкин и Кузнецов завершили матч с показателями полезности «-1». Мирошниченко по итогам встречи записал в свой пассив показатель полезности «-2».