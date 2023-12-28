Бобровский — о 3:2 с «Тампа-Бэй»: большая победа в матче с отличной командой

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оценил победу в матче с принципиальным соперником «Тампа-Бэй» (3:2). Россиянин был признан первой звездой матча, отразив 27 бросков по воротам.

«Для нас это большая победа над действительно хорошей командой. Матчи с «Тампой» — это всегда соперничество и отличный бой. Эта команда играет умно в атаке и создаёт хорошие моменты. Вы всегда должны быть с ними начеку. Это отличный соперник, и мы всегда выкладываемся в матчах друг против друга», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

«Флорида» одержала вторую победу подряд, набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» не смогла продлить свою трёхматчевую победную серию, осталась с 39 очками и идёт девятой на Востоке.