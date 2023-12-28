Панарин сравнялся с Самсоновым по голам в списке российских снайперов НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Вашингтоном» (5:1).

Этот гол стал для Панарина 235-м в 623 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Артемий сравнялся с российским нападающим Сергеем Самсоновым, который забил 235 голов за 888 матчей в НХЛ. Форварды делят 15-е место в списке российских снайперов в истории НХЛ.

Следующим ориентиром для Панарина в списке российских снайперов НХЛ является нападающий Александр Сёмин, который забил 239 голов в 650 матчах в лиге.

Напомним, в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).