Спортивный директор «Металлурга»: Дронову была необходима смена обстановки

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко подвёл итоги работы на трансферном рынке. Магнитогорский клуб получил вратаря Никиту Подскребалина в результате обмена с «Трактором» на защитника Григория Дронова.

«Мы считаем, что обмен пойдёт на пользу всем участникам сделки. Мы получаем в обойму молодого и перспективного голкипера, с большим опытом игры на самых разных уровнях. Никите будет предоставлена возможность раскрыть свой потенциал и побороться за высокие позиции вместе с «Металлургом».

То же самое можно сказать и про Гришу – он проделал большой путь в нашей системе, но на текущий момент есть ощущение, что ему необходима смена обстановки, перезагрузка, если хотите. Так появился вариант, который устроил всех: игроки получат шанс перезагрузиться, а клубы докомплектовались перед дедлайном», — цитирует Гомоляко пресс-служба клуба.

25-летний Григорий Дронов – воспитанник магнитогорского «Металлурга». В КХЛ за «сталеваров» в общей сложности он провёл 337 матчей, забросил 28 шайб и 65 раз ассистировал партнёрам.