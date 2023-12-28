Илья Сорокин повторил личный антирекорд в НХЛ, пропустив шесть шайб от «Питтсбурга»
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В Элмонте прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» крупно проиграл «Питтсбург Пингвинз» (0:7).
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил шесть голов за матч, повторив личный антирекорд в НХЛ. Примечательно, что все пропущенные шайбы пришлись на второй период матча. Сорокин отразил 19 бросков и был заменён после второго периода на Семёна Варламова.
Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этом матче двумя заброшенными шайбами. Также в составе «Пингвинз» дубль на счету Джейка Гюнцеля. По одной шайбе записали на свой счёт Рикард Ракелль, Радим Зогорна и Валттери Пуустинен.
«Островитяне» остались с 41 очком и занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Гюнцель, Петтерссон) – 26:44 0:2 Гюнцель (Летанг, Петтерссон) – 30:15 0:3 Гюнцель (Ракелль, Летанг) – 30:27 0:4 Малкин (Смит, Летанг) – 32:48 0:5 Малкин (Летанг, Петтерссон) – 36:06 0:6 Зогорна (Пуустинен, Летанг) – 37:13 0:7 Пуустинен (Летанг, Петтерссон) – 49:48
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