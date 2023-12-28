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Летанг повторил рекорд НХЛ по результативным передачам защитника за матч

Летанг повторил рекорд НХЛ по результативным передачам защитника за матч
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В Элмонте прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» крупно проиграл «Питтсбург Пингвинз» (0:7).

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг отметился шестью результативными передачами, что является повторением рекорда НХЛ по очкам игроков обороны за один матч. Ранее такой результат в истории лиги демонстрировали шесть раз, последним из которых были шесть передач Гэри Сутера 4 апреля 1986 года.

Также шесть передач Летанга являются повторением рекорда «Питтсбурга» по ассистам в матче среди всех хоккеистов «Пингвинз». Ранее подобные результаты показывали Марио Лемье (трижды), Грег Мэлоун (1979 год) и Рон Стэкхаус (1975 год).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Летанга, с учётом этой игры, 23 (3+20) очка в 33 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Гюнцель, Петтерссон) – 26:44     0:2 Гюнцель (Летанг, Петтерссон) – 30:15     0:3 Гюнцель (Ракелль, Летанг) – 30:27     0:4 Малкин (Смит, Летанг) – 32:48     0:5 Малкин (Летанг, Петтерссон) – 36:06     0:6 Зогорна (Пуустинен, Летанг) – 37:13     0:7 Пуустинен (Летанг, Петтерссон) – 49:48    
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