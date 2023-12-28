Летанг повторил рекорд НХЛ по результативным передачам защитника за матч

В Элмонте прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» крупно проиграл «Питтсбург Пингвинз» (0:7).
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг отметился шестью результативными передачами, что является повторением рекорда НХЛ по очкам игроков обороны за один матч. Ранее такой результат в истории лиги демонстрировали шесть раз, последним из которых были шесть передач Гэри Сутера 4 апреля 1986 года.
Также шесть передач Летанга являются повторением рекорда «Питтсбурга» по ассистам в матче среди всех хоккеистов «Пингвинз». Ранее подобные результаты показывали Марио Лемье (трижды), Грег Мэлоун (1979 год) и Рон Стэкхаус (1975 год).
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Летанга, с учётом этой игры, 23 (3+20) очка в 33 матчах.
- 28 декабря 2023
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