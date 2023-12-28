Евгений Кузнецов второй матч подряд ставит личный антирекорд по времени на льду в сезоне

В Нью-Йорке прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на площадке лишь 13 минут и 13 секунд. Этот результат является обновлением личного антирекорда россиянина по минимальному игровому времени в текущем сезоне НХЛ. В матче с «Рейнджерс» Кузнецов выиграл 66,7% вбрасываний, не нанёс ни одного броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «-1».

В предыдущем матче с «Тампа-Бэй» (1:2 Б) Кузнецов провёл на площадке 13 минут и 53 секунды, из них 51 секунду – в большинстве, 1.54 – в меньшинстве, с показателем полезности «0» и отметился в протоколе только одним блоком.