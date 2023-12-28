Евгений Кузнецов второй матч подряд ставит личный антирекорд по времени на льду в сезоне
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В Нью-Йорке прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на площадке лишь 13 минут и 13 секунд. Этот результат является обновлением личного антирекорда россиянина по минимальному игровому времени в текущем сезоне НХЛ. В матче с «Рейнджерс» Кузнецов выиграл 66,7% вбрасываний, не нанёс ни одного броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «-1».
В предыдущем матче с «Тампа-Бэй» (1:2 Б) Кузнецов провёл на площадке 13 минут и 53 секунды, из них 51 секунду – в большинстве, 1.54 – в меньшинстве, с показателем полезности «0» и отметился в протоколе только одним блоком.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Сандин, Протас) – 24:12 1:1 Миллер (Зибанеджад, Панарин) – 27:03 2:1 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 32:06 (pp) 3:1 Шнайдер (Линдгрен, Веси) – 32:48 4:1 Миллер (Крайдер, Уилер) – 46:54 5:1 Лафреньер (Фокс, Миллер) – 51:15
Комментарии
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