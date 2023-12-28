«Это невероятный подвиг». Салливан оценил достижение Летанга в матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил достижение защитника «Пингвинз» Криса Летанга. В матче с «Айлендерс» Крис отметился шестью передачами и повторил рекорд НХЛ по количеству ассистов игрока обороны за матч.

«Это невероятный подвиг, если подумать. Особенно в сегодняшней игре, когда паритет команд в лиге настолько высок. Против такой хорошей команды, как «Айлендерс», сделать это непросто. Я очень рад за него, очевидно, что он для нас элитный игрок», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Также шесть передач Летанга являются повторением рекорда «Питтсбурга» по ассистам в матче среди всех хоккеистов «Пингвинз». Ранее подобные результаты показывали Марио Лемье (трижды), Грег Мэлоун (1979 год) и Рон Стэкхаус (1975 год).