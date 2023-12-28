Хоккейный агент подробно разобрал завершившийся дедлайн в КХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил переходы игроков в дедлайн КХЛ и выделил наиболее активные клубы.

«На мой взгляд, последние дни перед окончанием дозаявок в КХЛ прошли в очень интересном ключе. Много слухов, разных возможностей и неординарных действий разных участвующих сторон. Как все видели, не отличались массовой активностью команды Западной конференции, кто-то решил свои вопросы с комплектованием ранее и не было необходимости, у кого-то не было возможностей. А вот «Торпедо» подписало Николая Хабибулина.

На Востоке мы видели больше активности. Некоторые команды, как «Авангард», постарались создать новую ударную тройку, что однозначно принесёт интригу в оставшуюся часть сезона. Понравились действия «Трактора», а особенно описания обменов генеральным менеджером Алексеем Волковым. Информативно, чётко и понятно. Казань освежилась, «Магнитка» сделала несколько точечных ходов.

Следующей интригой чемпионата станет борьба между «Сибирью» и «Амуром» за попадание в игры на вылет. Нижнекамск сделал много спорных шагов в комплектовании последних сезонов, но так и не смог определить оптимальный состав», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.