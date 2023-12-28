Алексей Сопин объяснил аренду лучшего бомбардира фарм-клуба «Динамо» в «Нефтехимик»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин объяснил аренду лучшего бомбардира фарм-клуба «Динамо» нападающего Никиты Буруянова в «Нефтехимик»

«Удивила аренда лучшего бомбардира клуба ВХЛ Буруянова в «Нефтехимик»? Это была больше просьба со стороны наших коллег из санкт-петербургского «Динамо». Они просили усилить их вратарскую бригаду, а «Нефтехимик» попросил Буруянова.

Думаю, что Никите сейчас будет полезнее до конца сезона поиграть в команде КХЛ, чем ждать какой-то мифической возможности. У нас есть ещё ребята – Яковлев, Косолапов. А Никита пока пусть набирается опыта в Нижнекамске», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В нынешнем сезоне Буруянов выступал в ВХЛ за клуб «Динамо» Санкт-Петербург, где в 38 матчах записал на свой счёт 26 (13+13) очков.