В московском «Динамо» ответили на опасения о маленьком численном составе команды

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин ответил на вопрос, не беспокоит ли его отсутствие длинной лавки запасных. Бело-голубые не смогли усилить состав в дедлайн.

«Не беспокоит ли отсутствие длинной лавки? Имеем, что имеем. Мы искали усиление, но те команды, которые борются за плей-офф, не хотели расставаться с игроками. Общались с нашими соперниками, но не нашли точек соприкосновения по компенсации.

Не думаю, что сейчас это проблема только «Динамо». У многих коллег, с кем мы общались, сейчас такая же ситуация и в обойме находятся по 23–25 хоккеистов. Такая ситуация сложилась. Будем работать с той командой, которая у нас есть», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.