Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» продлил контракты с тремя молодыми хоккеистами

«Металлург» продлил контракты с тремя молодыми хоккеистами
Комментарии

«Металлург» объявил о продлении контрактов с тремя молодыми хоккеистами. Контракт с 21-летним защитником Данилом Голобобовым рассчитан на один год – до конца сезона-2023/2024. Соглашение с 19-летним нападающим Михаилом Грассом рассчитано на три года – до конца сезона-2026/2027. 19-летний нападающий Роман Канцеров продлил контракт на два года, до конца сезона-2025/2026.

Текущий сезон стал для Голобобова дебютным в КХЛ. В 29 играх защитник набрал 4 (1+3) очка при 10 минутах штрафа.

Грасс в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ, забросив шайбу в дебютном для себя матче. В этом сезоне КХЛ нападающий провёл 20 игр за «Металлург», в которых набрал 4 (2+2) очка.

На счету Романа Канцерова в КХЛ 37 матчей и 10 (5+5) набранных очков.

Материалы по теме
Спортивный директор «Металлурга»: Дронову была необходима смена обстановки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android