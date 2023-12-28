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Наиль Якупов рассказал о финансовой помощи медицинским учреждениям Нижнекамска

Наиль Якупов рассказал о финансовой помощи медицинским учреждениям Нижнекамска
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Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал о том, что помогает финансово медицинским учреждениям Нижнекамска. Недавно форвард помог детской районной больнице с перинатальным центром, приобретя медицинскую функциональную кровать для лежачих.

«Началось в первую очередь с воспитания. Родители подсказывали, что надо помогать, если у тебя есть возможность. Это должно быть не с ожиданием какого-то обратного ответа от этого человека. Ничего в этом серьёзного и сверхъестественного нет. Если человек в сложной ситуации – надо помогать.

Что мне самому даёт такая помощь? Чувства эйфории нет. Иногда это очень тяжёлые моменты, когда видишь детей с ограниченными возможностями, их родителей, у которых такая непростая ноша. И если моя помощь хоть немного облегчит их жизнь, значит, всё делается правильно», — цитирует Якупова пресс-служба нижнекамского клуба.

Якупов является воспитанником нижнекамского хоккея. В текущем сезоне на счету нападающего 31 матч, где Якупов набрал 19 очков — забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач. Всего в КХЛ 30-летний нападающий провёл 284 матча, в которых отметился 157 (78+79) набранными баллами.

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