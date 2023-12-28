Фетисов поделился мнением о возможном обмене Овечкина из «Вашингтона»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, стоит ли покидать «Вашингтон Кэпиталз» 38-летнему российскому нападающему Александру Овечкину.

«Стоит ли Овечкину покинуть «Вашингтон», чтобы продолжить погоню за рекордом Гретцки? Не надо никому уходить никуда. Саша найдёт свою игру, я уверен в этом. Поэтому чем меньше будем говорить на эту тему, тем быстрее он вернётся в нормальное состояние. Постоянно читать, что найдёт не найдёт команду, — дополнительная психологическая нагрузка. Саша — сильный человек, великий хоккеист. Поэтому всё у него будет нормально. Даже в такой кризисной команде Овечкин всё ещё может показать свой реальный уровень? Сейчас прошла всего треть чемпионата, поэтому давайте наберёмся терпения и посмотрим, что дальше будет. Не всегда и не всё сразу складывается так, как могло и должно быть», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате на счету Овечкина 20 (6+14) очков в 32 матчах. Его безголевая серия в основное время матча в НХЛ достигла уже 17 игр.