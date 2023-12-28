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Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» оценил крупную победу над «Авангардом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» оценил крупную победу над «Авангардом»
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Олег Болякин, исполняющий обязанности главного тренера «Барыса», подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:1).

«Всех с долгожданной, хорошей, уверенной победой, болельщики дали команде необходимую энергию. Хорошая командная победа, немножко не понравилось, что в конце не дотерпели, хотели, чтобы Паскуале сыграл «на ноль». Но идём в правильном направлении, команда правильно реагирует на замечания, играет в более агрессивный хоккей. За короткий промежуток времени невозможно наладить игру во всех аспектах, я не волшебник. Мы сначала поправили игру в атаке, потом в обороне, следом будем работать над большинством. Ищем сочетания, это кропотливый процесс.

Да, была установка сыграть без прокатов с самого начала игры. Парни должны играть агрессивно, не давать сопернику завладеть преимуществом. Сегодня мы свою функцию выполнили», — передаёт слова Болякина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Видео
«Барыс», занимающий последнее место на Востоке, крупно обыграл «Авангард» со счётом 5:1
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