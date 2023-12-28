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«Если уже на разминке катаешься так, будто выиграл игру…» Кравец — о поражении «Авангарда»

«Если уже на разминке катаешься так, будто выиграл игру…» Кравец — о поражении «Авангарда»
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Михаил Кравец, главный тренер «Авангарда», высказался о крупном поражении своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:5).

«Надо использовать свои моменты, реализовывать большинство. Тогда не будет ни 0:4, ни 1:5. Когда ты не выполняешь то, что от тебя требует тренер, да ещё и без настроя играешь, то всегда получаешь полную катушку. Конечно, очень неприятные ощущения, когда проигрываешь 0:5 по ходу матча. Понимаешь, что команда играет плохо, но сам на лёд выйти не можешь, пытаешься достать из хоккеистов. Но если ты уже на разминке катаешься так, словно уже выиграл игру, то…Сложно кого-то перестроить. Хотя об этом было сказано в раздевалке», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» с 59 очками в 43 матчах занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (35) – на последнем месте.

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