«Голов не хватило». Дубакин — о поражении «Сибири» от «Трактора» со счётом 0:3

23-летний нападающий «Сибири» Сергей Дубакин прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:3).
«Чего не хватило? Голов не хватило.
Начали матч без прессинга? Соперник активно играл, давил. Нужно было забирать инициативу, играть лучше.
Не хватило эмоций? Остались эмоции. Просто не перенаправили их в заброшенные шайбы. В этом всё заключается. Не забили свои голы. Со всеми командами необходимо набирать очки. Давно не заглядывал в турнирную таблицу. Надо выходить и забивать по максимуму в каждом матче и играть на победу только. Тем более при своих болельщиках.
После второй шайбы началось всё валиться из рук? Не соглашусь. Были моменты, могли забивать», — передаёт слова Дубакина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
В текущем сезоне Дубакин принял участие в 31 матче за «Сибирь», в которых набрал 12 (7+5) очков при показателе полезности «-5».