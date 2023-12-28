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Дер-Аргучинцев: у меня 3 гола в 4 последних матчах за «Трактор»? Всегда хочется большего

Дер-Аргучинцев: у меня 3 гола в 4 последних матчах за «Трактор»? Всегда хочется большего
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Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев прокомментировал победу в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над «Сибирью» (3:0), в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Команда играла очень хорошо. Все три периода отыграли как хотели: активно, не отходили от нашего плана. Игра сложилась удачно для нас. Настроились на игру, настроились на победу с первых минут и до последней. Все ребята выкладывались на полную.

После выхода с паузы у «Трактора» всего одно поражение? Мы и до паузы, считаю, проводили хорошие игры. У всех команд всегда бывают игры, которые не идут, как ты хочешь. Стараемся после паузы играть полностью, каждый матч отдаваться на победу, каждое очко очень важно, особенно сейчас – во второй половине сезона.
У меня три гола в четырёх матчах? Всегда хочется большего. Наверное, перезагрузка после паузы. Для меня это первый сезон в КХЛ, где-то было чуть-чуть другое расписание, и ты привыкаешь вообще ко всему. После паузы я понимал, что нужно каждый матч играть на полную силу, отдаваться в каждой игре.

Какой гол стал ключевым? Тут дело не в голах. Играли активно сегодня, не давали сопернику шансов.
«Сибирь» опустила руки после второго гола? Я особо не следил, когда они опустили руки. Но они старались, не скажу, что они опустили руки. И даже на последних минутах, когда проигрывали 3:0, старались идти в атаку.

Поэтому я бы не сказал, что они сдались, продолжали бороться», — передаёт слова Дер-Аргучинцева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

В нынешнем сезоне Дер-Аргучинцев принял участие в 38 матчах за «Трактор», в которых набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «-2».

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